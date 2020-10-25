Karadeniz'deki doğal gazın değeri 80 milyar dolar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karadeniz'deki rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

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Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, keşfedilen rezervin ekonomik karşılığının 80 milyar dolar olduğunu belirek, "Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar m3 hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011–2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi.

9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktar

10 yıllık doğal gaz tüketim ortalamasına göre değerlendirildiğinde keşfedilen rezervin ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu ifade edildi.

Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar

Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar olduğu, gelecek dönemde fiyat artışlarını rezerv değerini yukarıya çekeceği öğrenildi.

Doğal gaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.