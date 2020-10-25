İngiltere'den korkutan koronavirüs araştırması: Daha hızlı öldürüyor

Birleşik Krallık'ın bilim danışma kurulu olarak görev yapan ve SAGE olarak bilinen kuruluşun yayınladığı dergide yer alan araştırmada bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mutasyon geçirdiğini ve daha ölümcül olduğuna dair iddialar öne sürdü.

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Birleşik Krallık’ın önde gelen bilim kuruluşlarından, salgın sürecinde etkin rol oynayan SAGE’nin yayınladığı bir araştırma; ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilkinden çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada; salgın sürecince virüsün mutasyon ile geldiği son noktayı ele alan uzmanlar, Kovid-19 virüsü hakkında korkunç bir gerçeğe ulaştı.

Özellikle hastalığın öldürücülük seviyesinde ciddi bir artış yapan virüs, geçirdiği mutasyon sayesinde artık hem çok bulaşıcı hem de çok daha öldürücü...

SAGE uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre; 1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananların öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerden ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, 1 Ağustos’tan sonraki hastalarda bu oranın yarı yarıya düştüğü belirtildi. O dönemden beri erkekler ortalama 7.5 günde yaşamını yitirirken, kadınlar da 6 günde ölüyor.

Değişime uğrayan Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, İngiliz hükûmetinin verilerini SAGE ile birlikte inceledikten sonra bu mutasyonun Kovid-19’un yayılmasını hızlandırmış olabileceğini belirtti.

SAGE'nin makalesinde, "Birleşik Krallık’ta uzmanlar şimdi mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların ne sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı" ifadesi kullanıldı.