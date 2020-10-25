Trabzonspor'da Eddie Newton'un koltuğu tehlikede
Trabzonspor'un 48 yaşındaki teknik direktörü Eddie Newton üst üste alınan kötü sonuçların ardından bordo-mavili takımda tartışmaların odağındaki isim oldu.Abone ol
Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybeden Trabzonspor'da Eddie Newton'un da koltuğu sallanıyor.
Geçtiğimiz sezon Hüseyin Cimşir'in görevden ayrılmasının ardından göreve getirilen Eddie Newton, kendisine verilen şansı iyi değerlendiremedi.
Sezona Denizlispor beraberliği ile başlayan bordo-mavililer, 2. hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçındaki 3-1'lik galibiyet sonrasında oynadığı 4 maçı da kazanamadı.
Yollar ayrılabilir
Eddie Newton yönetiminde bu sezon ligde 6 maça çıkan Trabzonspor, 1 galibiyet alarak sadece 5 puan toplayabildi.
Bu kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adamın koltuğu da tehlikeye girdi.
Yönetimin bu hafta içerisinde durumu değerlendirmek için toplanması bekleniyor.