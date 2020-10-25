Ermenistan'ın PKK taktiği! Esir asker itiraf etti

Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'da bu kez de PKK kartını oynuyor! PKK'lı teröristler bu kez Azerbaycan askeri üniformasıyla sahaya indiği belirtiliyor.

Abone ol

ERMENİSTAN ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı surdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

PKK'lılar Azerbaycan üniforması giyiyor

Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Esir alınan Ermenistan askeri itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.