BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  DÜNYA

Ermenistan'ın PKK taktiği! Esir asker itiraf etti

Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'da bu kez de PKK kartını oynuyor! PKK'lı teröristler bu kez Azerbaycan askeri üniformasıyla sahaya indiği belirtiliyor.

Abone ol

ERMENİSTAN ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı surdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

PKK'lılar Azerbaycan üniforması giyiyor

Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Esir alınan Ermenistan askeri itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Firari eski HDP Milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu tutuklandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (25 Ekim Pazar)
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki
Ankara'da "ikizler çetesine" şok operasyon
İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt
İngiltere'den korkutan koronavirüs araştırması: Daha hızlı öldürüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki mi satılıyor! Bira içen 4 kızı görünce şaşırmıştı
Antalya'da evi bu halde gördü! Odaya girince şok oldu
Lider Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü yıktı
Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni devirdi
e nabız aşı sorgulama ekranı isim listesi 2020
Tarık Solak öldü ne kanseriydi Tarık Solak neden öldü
Yorumlar 3 yorum