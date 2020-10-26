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Suriyeli grup, Fransa karşıtı eylem düzenledi! Otellerdeki Fransız bayraklarını indirdiler

FRANSA’da Hz. Muhammed karikatürlerinin resmî bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren Suriyelilerden oluşan bir grup, İstanbul, Gaziantep ve İzmir gibi büyükşehirlerde çeşitli eylemler gerçekleştirdi.

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İstanbul'daki Suriyeliler'den oluşan kalabalık bir grup, Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanarak bir süre Fransa aleyhine slogan attı.

Gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi.

Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

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