Dağlık Karabağ'da varılan 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi

Dağlık Karabağ'da, ABD aracılığıyla, Azerbaycan ve Ermenistan'ın vardığı 'insani ateşkes' bu sabah yürürlüğe girdi.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğünü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdiklerini bildirmişti.

Cenaze ve esirleri takas edilecek

Anlaşma yerel saat ile 08.00'den itibaren (TSİ 07.00) yürürlüğe girdi. Bu kapsamda taraflar birbiriyle cenaze ve esirlerini takas edecek.

Cenevre'de yeniden bir araya gelecekler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle iki ülkenin dışişleri bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'un Perşembe günü Cenevre'de yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.