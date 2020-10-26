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Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa mı ediyor? İYİ Parti'de 'kripto' kim 'karanlık mihrak' kim

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu açıklamasıyla kriz çıkaran Ümit Özdağ için ihraç süreci başlatılmıştı. Özdağ, Twitter hesabından meydan okudu: "İYİ Parti'yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için verdiğimiz mücadele devam edecek."

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” iddiasını gündeme getiren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin 3. yılı için imalı bir kutlama mesajı paylaştı. Özdağ, “Türk milliyetçilerinin büyük emek vererek ve cefa çekerek kurduğu, bugün 3. yaşını kutlayan İYİ Parti'yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için verdiğimiz mücadele devam edecektir” dedi.

'Kavuncu FETÖ'cü',' İYİ Parti HDP ile ittifak yaptı'

Özdağ, CNN Türk'te katıldığı Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında, İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Özdağ bununla da kalmamış, İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yaptığını söylemişti. 

İhraç süreci başladı

İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, Genel Başkan Meral Akşener, Özdağ'ı "yalancı" ilan etmişti. İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ile 81 ilin il başkanları Ümit Özdağ'ın partiden ihracı için imza topladı. 

Karar bu hafta verilecek

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ümit Özdağ'ın ihracı için Genel Merkez'e gönderilen imzaları bugün Meral Akşener'e sunacağını açıklayıp, gereğinin yapılacağını söylemişti. Meral Akşener'in Özdağ ile ilgili kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. 

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