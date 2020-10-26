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Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü E.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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