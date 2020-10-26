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Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü trafik kazasında öldü

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY'da belirtilene göre, polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü kaçtı. Sürücü Yasin Yıldırım, aracıyla çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 22.30 Seydişehir- Bozkır karayolunun 5'inci kilometresi Kesecik mevkisinde meydana geldi. Ahmet Kök, eşi Betül Kök ile tarlasındaki pancarları söküp, traktörün römorkuna yükledi. Ardından da Kesecik mevkisindeki pancar alım merkezine getirip teslim etti.

Kök'ün kullandığı 42 K 4125 plakalı traktöre, kara yoluna çıktığı sırada Durmuş Gök (49) yönetimindeki 07 EB 251 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada devrilen traktörden yola savrulan Kök, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazada Ahmet Kök'ün eşi Betül Kök ile kamyon sürücüsü Durmuş Gök yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince  Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Kök'ün cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.

Kök'ü ezip kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.

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