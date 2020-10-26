Burak Yılmaz Nice deplasmanında Lille'e hayat verdi

Fransa Lig 1'de haftaya lider giren Lille, Nice deplasmanında 2 puan bıraktı. Konuk ekibin golü Burak Yılmaz'dan geldi.Abone ol
Lille 8. haftada liderliği Nice deplasmanında bıraktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, maça yedek başlarken; Zeki Çelik ile Burak Yılmaz 11'de yer aldı. Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'un yerine oyuna girdi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta açılışı Kasper Dolberg yaptı. 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Danimarkalı forvet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
8 dakika sonra Burak Yılmaz sahneye çıktı. Luiz Araujo'nun sağdan ceza sahası sol içine doğru gönderdiği topu Burak Yılmaz, önce düzeltti ardından sert ve şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
Grosse percée de Renato Sanches qui écarte sur Araujo.— LOSC (@losclive) October 25, 2020
Le Brésilien trouve @yilmazburak17 qui fusille le portier niçois pour égaliser. Magnifique ! https://t.co/CoepRjegIW