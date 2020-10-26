BIST 1.170
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 490,40
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz Nice deplasmanında Lille'e hayat verdi

Fransa Lig 1'de haftaya lider giren Lille, Nice deplasmanında 2 puan bıraktı. Konuk ekibin golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Abone ol

Lille 8. haftada liderliği Nice deplasmanında bıraktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, maça yedek başlarken; Zeki Çelik ile Burak Yılmaz 11'de yer aldı. Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'un yerine oyuna girdi. 

İlk yarısı golsüz sona eren maçta açılışı Kasper Dolberg yaptı. 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Danimarkalı forvet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

8 dakika sonra Burak Yılmaz sahneye çıktı. Luiz Araujo'nun sağdan ceza sahası sol içine doğru gönderdiği topu Burak Yılmaz, önce düzeltti ardından sert ve şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa mı ediyor? İYİ Parti'de 'kripto' kim 'karanlık mihrak' kim
2021’de kamuya 100 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç! Ahmet Hakan'dan bomba kulis
Dağlık Karabağ'da varılan 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi
İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı
Suriyeli grup, Fransa karşıtı eylem düzenledi! Otellerdeki Fransız bayraklarını indirdiler
ÖNCEKİ HABERLER
İlk 2 gün seferler ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim’de açılıyor
Koronavirüs cezası kesilen kişi: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim
Ermenistan insani ateşkesi ihlal etti! Dağlık Karabağ krizi
GATA'da hastaneye ve polise taş yağmuru! Ortalık savaş alanına döndü
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü korkuttu! Kötüyü geride bırakmadık, daha kötü günlere gidebiliriz
HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede
Yorumlar