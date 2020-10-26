Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i kovacak iddiası

Galatasaray'da salı günü yapılacak toplantıda teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verileceği iddia edildi. Yönetim kanadından Yusuf Günay, bu iddialar hakkında konuştu.

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Galatasaray'da sular durulmuyor. Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım." sözlerinin ardından Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ve bu kritik toplantının içeriğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV, Salı günü Başkan Mustafa Cengiz tarafından düzenlenecek basın toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceğini öne sürdü. Ahmet Çakar'ın bu iddia üzerine söyledikleri gecenin olayı oldu.

Ahmet Çakar: Kadıköy’de 5’lik olacak. O yüzden kaçıyor

Ahmet Çakar, "Salı günü Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında şunu söyleyebilirim, Fatih Terim zaten gönderilmek istiyor. 'Ben bu Fenerbahçe'yi geçemem' diyor. Fatih Terim, bi takımına baktı bi yönetime baktı bir de Fenerbahçe’ye baktı. Ben bu Fenerbahçe’yi yiyemem, istifa da edemem dedi. Fatih Terim, Galatasaray’dan kendini göndertmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe, kendisini geçecek. Kadıköy’de 5’lik olacak. O yüzden kaçıyor. Ben onun yerinde olsam yönetime sallarım kendimi kovdurturum, kahraman ilan edilirim. Fatih Terim bir yönetimle de kavga etme. Fiorentina Başkanı ile ettin, Berlusconi ile ettin. Ünal Aysal ile ettin. Bugün ediyorsun." ifadelerini kullandı.

''Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum''

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı; ''Bu haber uydurma. Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar çıkmayacak. Salı günü toplantımız var doğru ama Fatih Terim'in görevine son verileceği haberleri tamamen asılsızdır."

Mustafa Cengiz: Ne zaman çağırsak koşa koşa gelir Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; İki futbolcu (Belhanda-Feghouli) indirime gitmedi onların ne halt yediklerini anlatacağım. Fatih Terim ile aramızda sorun yok ne zaman çağırsak koşa koşa gelir.

Taraftar Terim'in yanında

Dün gece ortaya atılan bu iddiaların ardından Galatasaraylı taraftarlar, Twitter'da #TerimKalıcıSizGidici etiketiyle Fatih Terim'in yanında olduklarını gösterip yönetimi eleştirdi.