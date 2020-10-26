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Leicester'dan tarihi galibiyet! Asist Cengiz Ünder'den

Leicester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 yendi. Vardy'nin golünün asistini Cengiz Ünder yaptı. Leicester City, ligde Arsenal deplasmanında 1973'ten sonra ilk kez kazandı.

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İngiltere Premier League'de Arsenal ile Leicester City karşılaştı. Londra'daki karşılaşmayı konuk ekip Leciester City 1-0 kazandı.

Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golü 80'de Jamie Vardy kaydetti. Oyuna 75'te Harvey Barnes'ın yerine giren Cengiz Ünder, Vardy'nin golünün asistini yaptı.

Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemedi
Leicester City'de bir diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ligde 2 maç sonra galip gelen Leicester City, puanını 12'ye yükseltti.

1973'ten sonra ilk kez kazandı
Leicester City, ligde Arsenal deplasmanında 1973'ten sonra ilk kez kazandı. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 9 puanda kaldı.

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