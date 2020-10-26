Melek Arslan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Babasına yazdığı not yürek burktu
DİYARBAKIR'da kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan'ın (24) son görüntüleri ortaya çıktı.
Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.
Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mustafa Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melek Aslan'ın cansız bedeni ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.
Melek'in cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.