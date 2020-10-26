ABD'de seçime günler kala tansiyon yükseldi! Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı

ABD'de seçime günler kala Başkan Donald Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı. New York'ta yaşanan gerginlikte birçok kişi yaralanırken, caddeler savaş alanına döndü. Polislerin güçlükle müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerine günler kala mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmenlerine son vaatlerini sıralamaya başladı. İkilinin destekçileri de sokaklara çıkarak kazanmasını istedikleri adayın kampanyasına destek verdi.

Karşı karşıya geldiler

New York'un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

Trump bayrağı açıldıktan sonra ortalık karıştı

Trump'ın destekçileri dev bir Trump bayrağı açarken, iki grup arasındaki sözlü başlayan tartışmalar kavgaya döndü. Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavgada, birçok göstericinin yaralandığı görüldü.