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Bakan Murat Kurum: Elazığ'da yıl sonuna kadar 8 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sarıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ'da 24 Ocak depreminin ardından vatandaşlarımızı güvenli konutlarına bir an önce kavuşturmak için süratle inşasına başladığımız konutların ilk bölümünü 8 ay gibi bir sürede tamamladık. Biten konutlarımızı da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sarıyoruz. Kış gelmeden hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz.

'Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'

Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal donatıları, yeşil alanları vatandaşlarımızın huzur bulacağı, depreme dayanıklı konutlarında güvenle yaşayacağı yeni Elazığ'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarında mutluluk ve huzur içinde oturmalarını diliyorum."

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