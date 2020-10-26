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Rıdvan Dilmen: Son şansıydı bence Newton gönderilecek

Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelerek Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, ''Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten gelmesi yanlıştı.'' dedi.

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Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe'yi öven Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'u eleştirirken İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yolların ayrılacağını iddia etti.

''Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek''
Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Teknik direktör değiştirme sezonu açıldı. Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten gelmesi yanlıştı. Aklımda bir takım daha var hoca değişikliği için ama söylemeyeceğim. Ahmet Ağaoğlu'nun da takviye yapması lazım, bu orta saha ile olmaz.''

''Altay ve Uğurcan, Avrupa'ya gider''
İki milli kaleciyi beğendiğini dile getiren Dilmen, ''Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ı beğeniyorum. Trabzonspor'da oyuncuları mutsuz görüyorum. Uğurcan Çakır geçen sezonki performansının gerisinde. Türkiye'de iyi kaleciler var. Altay ve Uğurcan, Avrupa'ya gider.'' dedi.

''Fenerbahçe ligi forse edebilir''
''Fenerbahçe şu an ligin uzak ara en iyi takımı.'' diyen Dilmen, ''Galatasaray kötü oynarken kesin gol yiyor ama Fenerbahçe kötü oynarken maçı çeviriyor. Fenerbahçe'de oyuna giren ve çıkan isimlerin arzusunu çok beğendim. Fenerbahçe şu an %60'ta daha da iyi olacaktır. Fenerbahçe ligi forse edebilir.'' şeklinde konuştu.

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