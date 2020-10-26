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HABER /  POLİTİKA

Kayseri’ye 101 milyon TL'lik millet bahçesi inşa edilecek! İsmi de Recep Tayyip Erdoğan

TÜRKİYE’nin en büyük millet bahçelerinden biri Kayseri’ye yapılacak. 100 milyon 900 bin liraya mal olacak olan 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' 1.2 milyon metrekarelik alana inşa edilecek.

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Eylül'de sözleşmesi imzalanan parkta biyolojik gölet, etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, koşu ve bisiklet parkurları, 10 çocuk bahçesi, üç millet kıraathanesi, kaykay pisti ile drone maket uçak pisti, çiçek bahçeleri  ve pist bisikleti yarışları için veledrom da olacak.

2022'de açılması planlanıyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kayseri Millet Bahçesi'nin 21 Mart 2022'de açılması planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır” dedi.

Millet bahçesine Recep Tayyip Erdoğan ismi verdiklerini açıkladı.

Maliyeti 1 milyar 788 milyon TL'yi aştı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 millet bahçesinin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile bu tutar 1 milyar 788 milyon TL'yi aştı.

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