BIST 1.172
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 490,85
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut: Soyunma odasındaki birkaç sözümüz...

Trabzonspor galibiyetini değerlendiren Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, ''Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı bir noktaya getirdi. Trabzonspor'a karşı 1 attık, 2'yi istedik; 2'yi attık 3'ü istedik. 3'ü attık. 3'ü atınca, 4'ü istedik. 4'ü kaçırdık. Müthiş bir geri dönüş" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olduğunu ifade ederek, ''Aslında iyi başlangıç yaptık. 15-20 dakika baskılı oynadık ama değerlendiremedik ve defanstaki hatadan gol yedik. Trabzonspor sonrasında iyi oynadı. İstediğimiz agresifliği rakibe yansıtamadık. 2'nci yarındaki değişiklik bize galibiyeti getirdi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Hoşuma giden 1'i attılar 2'yi istediler. 2'yi attılar 3'ü istediler. 4-5'de olabilirdi. Taraftarımız az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de ve dünyada taraftarla futbol daha güzel olacak'' dedi.

''BÖYLE DEVAM EDERSEK DAHA ÇOK GALİBİYETİ HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ''
Erol Bulut, ilk yarı takım olarak istedikleri baskıyı kuramadıklarını ifade ederek, ''Takım olarak sahada 15-20 dakika golü yedikten sonra yoktuk. İkinci yarı da soyunma odasında cümleleri kullandık. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu birlikte hareket etmemiz başarıyı bize getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyeti hep birlikte alacağız'' diye konuştu.

''İLK YARIDA YAKALADIKLARIMIZI DEĞERLENDİREMEDİK''
Futbolda sadece bir kanattan hücum diğer kanatta defansta kalınacağının kadiesi olmadığını dile getiren Erol Bulut, ''Hücum opsiyonlarını her iki kanat ve merkezden çalışıyoruz. İlk yarıda değerlendiremedik yakaladıklarımızı. İkinci yarı daha iyi yaptık ve galibiyet geldi'' şeklinde konuştu. 

EDDIE NEWTON: KONSANTRE BOZUKLUĞU YAŞADIK VE 3 GOL YEDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise, ''İlk yarı gayet iyi oynadık ve oyunu domine ettik. Oyuncularımız taktik olarak da istediğimizi yapmaya çalıştılar. İkinci yarı konsantre bozukluğu yaşadık ve 3 gol yedik. Maçın son anlarında bir baskı ile geri gelmek istedik ama başarılı olamadık'' dedi.

''GEREKSİZ YERLERDE YAPMAMAMIZ GEREKEN HATALARI YAPTIK''
Eddie Newton, gereksiz yerlerde yapmamaları gereken hatalar yaptıklarını ifade ederek, ''Bunları azaltabilirsek çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçen seneki başarılı yakalayabilir mi bilmem, henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız'' diye konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i kovacak iddiası
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa mı ediyor? İYİ Parti'de 'kripto' kim 'karanlık mihrak' kim
2021’de kamuya 100 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç! Ahmet Hakan'dan bomba kulis
Dağlık Karabağ'da varılan 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi
İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bağcılar'da ceset paniği: Başından vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü
ABD'de seçime günler kala tansiyon yükseldi! Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı
26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller yenilendi para sorgulama
İspanya, Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
Masterchef kim elendi ifşa oldu giden isim TV8'i karıştırdı!
Yorumlar