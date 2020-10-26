BIST 1.175
DOLAR 8,04
EURO 9,51
ALTIN 490,08
HABER /  YEREL

Konya'dan korkunç haber! Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti

KONYA'da, Ramazan Ş. (18), kız meselesi nedeniyle parkta buluşup tartıştığı Mehmet Demirtaş'ı (18) tüfekle vurarak öldürdü. Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E., gözaltına alındı. 

Abone ol

Konya'dan gelen son haber korkunç! Ramazan Ş., yanına arkadaşları Melih E. ve Furkan E.'yi de alıp, iddiaya göre aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirtaş ile parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan Ş., tüfekle  Demirtaş'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan Demirtaş kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ağır yaralanan Demirtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E.yi gözaltına aldı. 

Biber gazıyla müdahale

Öte yandan, Mehmet Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Bu arada polisle, yakınları arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis,  gerginliğin yaşanmasına neden olduğu önü sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i kovacak iddiası
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa mı ediyor? İYİ Parti'de 'kripto' kim 'karanlık mihrak' kim
2021’de kamuya 100 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç! Ahmet Hakan'dan bomba kulis
Dağlık Karabağ'da varılan 'insani ateşkes' yürürlüğe girdi
İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Üstündağ aslen nereli kaç yaşında dizileri hangisi?
Kayseri’ye 101 milyon TL'lik millet bahçesi inşa edilecek! İsmi de Recep Tayyip Erdoğan
Sahte içki kabusu sürüyor 12 ilde şu ana kadar 80 ölüm
Erol Bulut: Soyunma odasındaki birkaç sözümüz...
Bağcılar'da ceset paniği: Başından vurulmuş halde bulundu
Ecem Erkek'in eşi Yüce Armağan Erkek kimdir hangi dizilerde oynadı?
Yorumlar