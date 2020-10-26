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Gaziantep'te durum değişmedi! 1001 kişiye koronavirüs cezası

Salgının başından bu yana Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağıyor. Kentte son 24 saatte 1001 kişiye para cezası uygulandı.

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GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1001 kişiye, idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yaptı. Denetimlerde 1001 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.

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