Osman Müftüoğlu'ndan uyarı: Ev bulaş oranını artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen ve Koca'nın ev ziyaretlerine dikkat çektiğini söyleyen Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu "Bu dönemde ev ziyaretlerinden vazgeçmemizde fayda var." diyerek uyardı.

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Koronavirüs vaka sayısında İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde patlama yaşandı. Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu da kritik bir dönemde olduğumuzu söyledi ve "Bu dönemde ev ziyaretlerinden vazgeçmemizde fayda var." dedi.

Osman Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

İSTANBUL’daki hızlı vaka artışının nedenlerini birkaç gün önce görüştüğüm Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuk. Dr. Koca da benimle aynı görüşü paylaştığını söyledi ve “Evde bulaş oranları giderek artıyor. Bu konuda da acil tedbirlere ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın bu kritik dönemde evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri ve komşu, eş, dost ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz” dedi. Bilelim ki bu çok önemli ama sık sık gözden kaçırdığımız mühim bir ayrıntı. Yukarıda da belirttiğim gibi kritik bir döneme giriyoruz, bu dönemde ev ziyaretlerinden vazgeçmemizde fayda var.

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