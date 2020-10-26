Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında karar! Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet

Yaşam koçu ve "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ancak adli tıp kurumu raporlarındaki çelişki nedeniyle davası Yargıtay da bozularak yeniden yargılanan Sinem Koç, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Ünlü yazar Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan Sinem Koç için karar verildi. Son savunmasında kitabın incelenmesini talep eden Koç,"Kitabın etkisinde kaldım. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gönderildiğini ve raporda, sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi. Duruşma savcısı, sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Kitabın etkisinde kaldım"

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Sinem Koç, "Kitabın etkisinde kaldım. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum" diyerek kitabın psikologlar tarafından incelenmesini talep etti.

"Cezasında indirim yapılmasın"

Şikayetçiler avukatı Dilek Helvacı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek "Olaydan bir gün sonra 'Şeytanı öldürdüm' diye basın açıklaması yapması nedeniyle hakkında takdiri indirim nedenleri yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.

Takdiri indirim yapılmadı

Esasa etkili olmayacağı gerekçesiyle mahkeme heyeti, kitabın incelenmesi talebini reddetti. Heyet, sanık Sinem Koç'u "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim de yapmadı.