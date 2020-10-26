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Adana'da kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı! Anlattıkları şok etti

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kocası tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.’ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

"Kendisi deli beni mahvetti"
Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, “Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi” dedi.

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