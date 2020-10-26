Balıkesir'de bankacılığı bırakıp bu işe başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 25 yıl bankacılık yaparak özel bir bankanın şube müdürlüğünden emekli olan Ahmet Eskintan, tarım sektörüne atıldı.
Yıllarca çalıştığı bankalarda çiftçilere kredi veren Ahmet Eskintan emekliliğin tadını çıkarmak yerine çiftçiliği seçti. Eskintan banka müdürlüğünden emekli olduktan sonra kivi üreticiliğine kadar uzanan hikayesini anlattı.
25 yıl çeşitli bankalarda çalışıp emekli olduktan sonra tarım sektörüne girmeye karar verdiğini ifade eden Eskintan, "Bankacılık sektöründe görev yaparken yurtdışında çeşitli ülkelerde tarımsal incelemeler yapma imkanım oldu. Özellikle Hollanda tarımını inceledikten sonra ülkemizle üretim anlamında ciddi farklılıklar olduğunu görerek Türkiye'de de neden bu olmasın diye tarımsal yatırım yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken de Türkiye'nin bariz sorunlarından bir tanesi olan katma değeri yüksek olan ürünlerin yetişmemesinden yola çıktım." diye konuştu.
Kivinin katma değerinin yüksek olduğu belirten Eskintan "Kivi de katma değeri yüksek ürünlerden biridir. Bizim şu anda ülkemizdeki kivi üretimimiz, tüketimimizi karşılamamakta. Tüketimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyoruz. Kalan kısmını da İran kivisi alarak ve ülkemizden döviz ödeyerek kivi açığımızı kapatıyoruz. Kivi katma değeri yüksek ürünlerden biri olduğu için de bu yatırıma karar verdim ve yaklaşık 4 yıl önce bahçeleşme tesisimi Gönen'de kurdum" dedi.
Türkiye'de kivinin merkezi Yalova: Türkiye'de kivi denilince akla ilk olarak Yalova'nın geldiğini ifade eden Ahmet Eskintan, "Yalova ülkemizde şu an kivinin merkezidir. Ama oradaki tarımsal arazilerin kısıtlı olması nedeniyle alternatif yatırım alanları bakıldı. Gönen de alternatif yatırım bölgelerinden bir tanesi. Bizim bu sektöre başlamamız ile birlikte Gönen'de şu anda bin 500 dönüm kivi yetiştirme alanına ulaşıldı. 4 yıl önce bu bahçeyi tesisleştirerek ülkemize önemli bir katkı sağlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Bahçemiz 25 dönüm üzerine kurulu. İki bin ağaç bulunuyor. Dördüncü yaşında ve bu yıl ilk kez ticari olarak meyve vermeye başladı. Kivi üçüncü yılda ilk meyvesini gösterir, dördüncü yılda ise ilk ticari meyvelerini vermeye başlar" dedi.