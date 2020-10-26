Balıkesir'de bankacılığı bırakıp bu işe başladı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'de kivinin merkezi Yalova: Türkiye'de kivi denilince akla ilk olarak Yalova'nın geldiğini ifade eden Ahmet Eskintan, "Yalova ülkemizde şu an kivinin merkezidir. Ama oradaki tarımsal arazilerin kısıtlı olması nedeniyle alternatif yatırım alanları bakıldı. Gönen de alternatif yatırım bölgelerinden bir tanesi. Bizim bu sektöre başlamamız ile birlikte Gönen'de şu anda bin 500 dönüm kivi yetiştirme alanına ulaşıldı. 4 yıl önce bu bahçeyi tesisleştirerek ülkemize önemli bir katkı sağlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Bahçemiz 25 dönüm üzerine kurulu. İki bin ağaç bulunuyor. Dördüncü yaşında ve bu yıl ilk kez ticari olarak meyve vermeye başladı. Kivi üçüncü yılda ilk meyvesini gösterir, dördüncü yılda ise ilk ticari meyvelerini vermeye başlar" dedi.