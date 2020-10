Nejat Alp kimdir kaç yaşında aslen nerelidir Nejat Alp biyografisi

Taverna müziklerinin sevilen ismi, Arkadaşımın aşkısın şarkısı ile bir döneme damga vuran Nejat Alp hayatı ile merak konusu oluyor. 67 yaşındaki Nejat Alp, aslen İstanbullu babası Artvinli. Dilek Alp ile evli olan Nejat Alp İstanbul'u terketmiş ve Bodrum'a yerleşmişti.

Abone ol

Taverna müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Nejat Alp uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde görünmüyordu. Bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına katılan Nejat Alp'in hayatı merak konusu oldu. İstanbul'da doğan Nejat Alp aslen Artvin Hopalı ve 67 yaşında. İki evlilik yapan Nejat Alp'in 2. eşi ise Dilek Alp. Melis ve Beste adlarında iki kızı vardır

Nejat Alp kimdir: Nejat Alp, 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur doğmuştur. Babası Necmettin Necmettin Bey, Artvin, Hopa doğumludur doğumludur.

Annesi Perihan Perihan Hanım ise Ayvalık doğumludur doğumludur. İlkokula İlkokula Cerrahpaşa Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda İlkokulu'nda başlayan başlayan Nejat Alp, ortaokul ve liseyi fındıkzade semtinde, semtinde, Özel İstanbul İstanbul Koleji'nde Koleji'nde tamamladı.

Ailevi problemler yüzünden üniversiteye gidemedi. tamamladı. Müzik hayatına ortaokul sıralarında, gitar çalarak başladı. Okul orkestrası ile liselerarası yarışmalarda çeşitli dereceler alan Nejat Alp, 1969 yılında ilk profesyonel müzik yaşamına girdi.

Nejat Alp, eniştesinin yanında emlakçılık ve balıkçılık, dayısının yanında tahta bavullara köşe çakmayı öğrendi ve 1970 yılında tanıştığı bir müzik grubu olan Mavi Yıldızlar'la müziğe giriş yaptı.

Nejat Alp, ikinci evliliğini 1983 yılında Dilek Alp ile yaptı. Melis ve Beste adlarında iki kızı vardır. 2017 yılında Nejat Alp eşi Dilek Alp ile birlikte İstanbul’u terk ederek Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne yerleşti.

Albümler : 1977 - mavi boncuk 1977 - Nejat Alp 2 1979 - Tavernadan Sevgilerle 1980 - Evlendiğin Gün 1984 - Tavernada 1985 - Yenildim Gözlerine 1985 - Büyümü Yaptın 1985 - Tavernada 2 1986 - Boğaziçi Geceleri 1986 - Sitemim Var 1986 - Mehtaplı Geceler 1986 - Romantik Taverna 1987 - Canımdan Can İste 1987 - Bir şey Unutmadın Mı 1987 - Tövbe 1987 - Bizim Taverna 1987 - Sevenlerin Tavernası 1987 - Sabret Gönül 1988 - Seninleyim - Sıksa Da Canımı 1988 - Dön Be Kadınım 1989 - Yandı Gönlüm 1989 - Sultanım 1990 - Gökten Üç Elma Düşsün 1991 - Londra Konseri 1992 - New York Konserleri '92 1996 - Her Mevsim 1999 - Yasak Aşk 2000 - Nerdesin 2006 - 2006 Berlin Konseri 2007 - Bir Öpsem 2011 - Nabza Göre Şerbet 2013 - Can-I Gönülden 2015 - Arkadaşım / Sen Miydin Sevgilimi Çalan 2018 - 'Bodrum'da sohbet