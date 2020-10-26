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Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı! Yıllık kazancı belli oldu

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrılıyor İngiliz teknik adamın yerine Abdullah Avcı geliyor. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Abdullah Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi.

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Trabzonspor'da üst üste alınan Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri, Eddie Newton'ı hedef tahtasına koydu.

Geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı.

Ağaoğlu kararını değiştirdi
Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

7 milyon TL alacak
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi.

Yayına çıkmadı
Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik (Hafta içinde çıkan haberler nedeniyle) olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. 

Fatih Tekke'den vazgeçildi
Öte yandan yönetim içerisinde bir grup, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ismini de gündeme getirdi. Fakat Avcı ismi ağırlık kazannınca Tekke'den vazgeçildi.

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