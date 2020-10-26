Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı! Rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." açıklaması yaptı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kritik verilere ait tablolarla birlikte bugün açıklanan sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi.
'Ekonomik büyüme' vurgusu
Bakan Albayrak, paylaşımında şunları kaydetti:
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi.
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS