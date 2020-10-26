Bakan Albayrak kritik verileri açıkladı! Rotasında ilerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bütçemiz geçen seneye göre arttı

Dolar 8 lirayı aştı tarihi rekor kırdı! Altın düşüyor dolar daha da yükselir mi?

Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el otomobil satışı 20 bin TL'ye bile araç var!