TOGG yerli otomobilin bataryasının detaylarını açıkladı

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebileceği belirtildi.

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Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor.



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. TOGG, sosyal medya hesabından batarya ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bataryanın özellikleri ve avantajları anlatıldı.

30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.”