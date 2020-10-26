Enis Berberoğlu yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor! İşte gerekçesi

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, AYM'ye yeni hak ihlali başvurusu yapacak.

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Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bugün 'hak ihlali' başvurusu yapacak. AYM'nin verdiği karar sonrası yerel mahkemenin kararı uygulamaması sonrası, Berberoğlu, 'hak ihlaline' neden olduğu gerekçesiyle yeniden AYM'ye başvuracak. Habertürk muhabiri Mahir Kılıç haberine göre, başvurunun bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.