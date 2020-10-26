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"Tedbirlere uyalım" çağrısı! Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz kendisini karantinaya aldı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.

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Kaymakam Ali Yılmaz, karantina haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir yakınımın kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 'temaslısı' olduğumdan, bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim 'negatif' çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

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