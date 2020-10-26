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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Suriye'den son dakika gelişmesini duyurdu. 

Bakanlığın açıklamasında "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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