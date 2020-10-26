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Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü

Demirören Haber Ajansı

Çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenledi. Motosikletlerle trafiğe çıkan patinaj çekerek yol kapatan gruptakiler tüm yaşananları sosyal medyada paylaştı. 

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı.

Kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup mahalle aralarında ve caddelerde zaman zaman  trafiği kesti patinaj çekti. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da yasak olmasına rağmen oyun oynadı.

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