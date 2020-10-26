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Adana'da uyandırmak için odaya giren annesi ölü buldu

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 17 yaşındaki genç kendisini uyandırmak isteyen annesi tarafından odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.Ö. babasıyla dün markette gece saat 23.00’a kadar çalıştıktan sonra evlerine geldi. E.Ö., bir süre sonra yatmak için odasına geçti.

Sabah işe gitmesi gereken saatte kalkmayınca gencin annesi odasına girip onu uyandırmak istedi. Ancak genç uyanmayınca anne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis gerekli incelemeyi yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından gencin ölüm nedeni ortaya çıkacak. Polisin yaptığı ilk öncelemede E.Ö.’nün vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

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