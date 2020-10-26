Sivas'ta kuraklık minareyle ölçülüyor eski Pusat köyü her yıl daha çok ortaya çıkıyor
SİVAS'ta baraj suları altında kalan Pusat camisinin minaresi, köy halkının kuraklık ölçümünü sağlıyor. Her geçen yıl daha çok ortaya çıkan minare kuraklığın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı 6 ay gibi kısa bir sürede su topladı. Suyla dolan barajın bulunduğu alandaki Pusat köyü ise başka bir alana taşındı.
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Köyün barajın üst kısmına taşınmasıyla eski köy hiç bozulmadan aynı yerinde bırakıldı.
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Kısa sürede suyla dolan baraj eski köyü görünmez hale getirdi.
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Her yıl daha çok ortaya çıkıyor: Bu yıl yapılan sulamayla barajın suyu oldukça çekildi. Her yıl caminin minaresinin biraz daha ortaya çıkması yaşanan kuraklığı ortaya koydu.
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