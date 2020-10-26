İstanbul koronavirüste yeniden Vuhan'a döndü uzmanlar ne düşünüyor?

Koronavirüste kırmızı alarm veren İstanbul hakkında konuşan uzmanlar ciddi uyarılar yaptı. Prof. Dr. Kayıhan Pala, İstanbul'un yeniden Vuhan'a döndüğünü savunurken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da şehirler arası yapılan seyahatlere dikkat çekti.

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İstanbul’un salgının ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri döndüğünü kaydeden hekimler, doluluk oranı yükselen hastanelerde zorunlu olmayan ameliyatların, tetkiklerin ertelenmeye başlandığını belirtti. “Bu anlayışla salgının kontrol altına alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı” uyarısını yapan hekimler, bulaş zincirini kırmak için toplumsal hareketliliği azaltacak tedbirler alınması önerisinde bulundu. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan hekimler şunları söyledi:

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: İstanbul, salgının ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri dönmüş durumda. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sağlanamadığı için hastanelerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bu yaz açılan Murat Dilmener ve Feriha Öz pandemi hastaneleri mevcut kapasitelerini doldurmuş durumda. Hastanelerde sadece ağır hastaların olduğunu düşünürsek aslında durum salgın başlangıcından daha kötü durumda. Deneyimli kadrolar sürecin doğru yönetilememesi nedeniyle erken emekli oluyor. Bu anlayışla salgının kontrol altına alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı, hızla tüm ilgili kuruluşlarla birlikte halk sağlıkçıların yönetiminde önlemler alınması gerekiyor.

"Haftalık ölüm sayılarında 3 kat artış var"

Prof. Dr. Kayıhan Pala ise: İstanbul’un yeniden Vuhan’a döndüğü, bakanın açıklamalarından da anlaşılıyor. Ancak bu kez Anadolu’nun değişik kentlerinde de salgının tepe noktasına hızla yükselen bir durumla karşı karşıyayız. Ölüm sayılarına baktığımızda Ağustos'a göre haftalık ölüm sayılarında 3 kat artış var. Ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bulaş zincirini kıracak önlemler almak lazım. Bunun yolu toplumsal hareketliliği azaltmaktan geçiyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs bir şehri kendine seçip orada yayılmıyor. Nerede ortam bulursa orada yayılıyor. Şehirler arası dolaşımı kontrol altına almazsak hastalık yayılır. Böyle devam edersek bu tedbirlerle ve bu uyum oranları ile İstanbul’da önce azalacak sonra yeniden 3. 4. artış dönemine çıkacak, hatta bütün şehirlerde bunu göreceğiz. Ta ki toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar. Biz de toplu taşıma en önemli iki bulaş ortamından birisi. Bu nedenle mesaileri kademelendirmek önemli. Toplanmalara mutlaka sayı kısıtlamaları konmalı. Şehirler arası dolaşmalarda kontrol mekanizması olmalı. Test pozitif politikasını bir an önce değiştirmemiz gerek.

Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Kontrol edilmemiş salgını değişik illerde dalga dalga yaşıyoruz. Yüz yüze eğitim kontrolsüz başladı, salgının artmasında etkisi var tabii. Bütün illerde turizm kalabalıklığı ve dönüşlerin de etkisi var. Şu an birinci dalganın ikinci pikindeyiz, birinci dalgayı bitiremedik. Kontrol için etkin önlem alınmazsa artış devam edecektir ve bizi ciddi kapanma sürecine sürükleyecektir. Ona mecbur kalacağız.