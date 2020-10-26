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ÖGG sınav sonuçları 89. açıklanıyor 2020 TC ile sonuç sorgulama

Özel güvenlik sınavı olan ÖGG 11 Ekim'de belirlenen sınav merkezlerinde yapılmıştı. Şimdi gözler ÖGG sınav sonuçlarında. 89. ÖGG sınav sonuçları 30 Ekim cuma açıklanacak. ÖGG sınav sonuç sorgulaması https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden TC ile olacak.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması devam ediyor.  11 Ekim'de gerçekleştirilen ÖGG sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

30 Ekim'de açıklanacak ÖGG sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sınav sonuçları öğrenilebilecek.

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi farkları neler: Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

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