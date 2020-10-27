İkinci el otomobil satışı 20 bin TL'ye bile araç var bakanlık satıyor

Koronavirüs salgını sonrası sıfır araç üretiminin azalması ve son dönemde gelen ÖTV zamları nedeniyle Türkiye'de otomobil fiyatları bir hayli artış gösterdi. Bu sebeple vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Ancak ikinci el piyasası buradaki krizi fırsat bilip araç fiyatlarını akla hayale gelmeyecek seviyelere çıkardı. Hem sıfır araca hem anlamsız pahalı 2. el araca gücü yetmeyen tüketiciler farklı yollara başvuruyor. Bunlardan birisi de kamu kurumlarının ihale usulü satışa çıkardığı araçlar.. Ticaret Bakanlığı da elindeki araçları satışa çıkardı.