CHP'li Tanrıkulu, Bakan Soylu'ya sordu: Cihatçıların Aksaray’da eylem yaptığı doğru mu?

AKSARAY Meydanı’nda yüzlerce kişinin tekbirler eşliğinde Arapça yazılı bezler ve ÖSO bayrakları açtığı görüntüler tartışılıyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

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İstanbul Aksaray’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı acıkarak eylem yapıldığına ilişkin ortaya çıkan görüntüler Meclis gündemine taşındı.

CHP'li Tanrıkulu, Aksaray Meydanı’nda çekilen görüntülerde yüzlerce kişinin tekbirler eşliğinde Arapça yazılı bezler ve ÖSO bayrakları açtığı iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

CHP'li vekilin yönelttiği sorular

Soru önergesinde “Eylemcilerin ÖSO bayrağı açtığı ve Covid-19 önlemlerini de hiçe saydığı yine basına yansıyan haberler arasındadır” diyen Tanrıkulu, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

İstanbul Aksaray'da bir araya gelen yüzlerce kişinin eylem yaptığı, eylemcilerin ÖSO bayrağı açtığı ve Covid-19 önlemlerini hiçe saydığı iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise anılan eylem nedeniyle kaç kişi gözaltına alınmıştır?

Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam kaç kişiye ceza kesilmiştir?

Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için tutuklama yapılmamış ve ceza kesilmemiş ise, gerekçesi nedir?

Suriye’deki çeşitli gruplar adına eylem yaptığı öğrenilen grupların sosyal medya üzerinden organize oldukları ve günler öncesinden eyleme hazırlandıkları iddiası doğru mudur? Bahse konu iddia doğru ise, eylemin engellenmemesinin gerekçesi nedir?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting ve toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle toplam kaç vatandaşımız gözaltına alınmıştır? Tarihlere göre dağılımı nasıldır?