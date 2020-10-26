BIST 1.177
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 492,35
HABER /  GÜNCEL

49 gündür yoğun bakımda! Muhittin Böcek son durumu açıklandı

İhlas Haber Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada bulguların stabil olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Dün 58 yaşına giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 49 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muhittin Böcek'e Emre Aydın Funda Arar Kıraç'tan videolu destek mesajı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Onlarca ölü var...
Ermenistan 3.kez ateşkesi ihlal etti Aliyev çıldırdı: Silah gönderenlerin listesi bizde var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklama: Artık sadece 112 aranacak
Dolar 8 lirayı aştı tarihi rekor kırdı! Altın düşüyor dolar daha da yükselir mi?
Danıştay TCDD gar ihalesi kararını verdi: İBB haklı, ihale iptal
Fahrettin Koca uyarmıştı! Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
ÖGG sınav sonuçları 89. açıklanıyor 2020 TC ile sonuç sorgulama
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bütçemiz geçen seneye göre arttı
Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısı tepki çekti! Disiplin soruşturması başlatıldı
Pakistan Fransa’nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
Ecem Erkek'in eşi Yüce Armağan Erkek kimdir hangi dizilerde oynadı?
Yorumlar