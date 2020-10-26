Muhittin Böcek'e Emre Aydın Funda Arar Kıraç'tan videolu destek mesajı
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle tedavi görüyor. 58 yaşına yoğun bakımda giren Başkan Böcek’e destek için birçok sanatçı video çekerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Muhittin Böcek’e destek ve doğum gününü kutlamak için birçok sanatçı video çekip, paylaştı. Başkan Böcek’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan sanatçılar şunları söyledi:
Funda Arar: "Sevgili Muhittin Böcek, çok geçmiş olsun. Ben inanıyorum ki eskisinden çok daha sağlıklı bir şekilde makamınızda olacaksınız. Gene çok güzel konserler yapacağız. Tekrar geçmiş olsun."
Emre Aydın: "Bütün dileklerimiz sağlığınıza bir an önce kavuşup, aramıza dönmeniz yönünde. Acil şifalar diliyoruz. Çok çok geçmiş olsun."