Melis Özcan Sorgu Sual sunucusu kimdir kaç yaşında?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sorgu Sual programında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türkiye güzellik kraliçesi Şevval Şahin'e sorular soran Sorgu Sual programı sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan eleştirilerin hedefi oldu. Peki Melis Özcan kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Türkiye çapında bir üne sahip olan, kamuya mal olmuş kişilere merak edilenlerin sorulduğu bir program ve CNN Türk ekranlarında yayınlanıyor. Sorgu Sual programını Merve Şahin ve Melis Özcan sunuyor. Geçtiğimiz gün Sorgu Sual'in konuğu Türkiye güzellik kraliçesi olan Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin'i Atatürk'ün sözlerini, İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını ve yazarını soran iki kadın sunucu sosyal medyanın gündemi oldu. Şevval Şahin'i köşeye sıkıştırmaya çalışan ve 'küçümseyen' bir tavır takan sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan merak konusu oldu.

Sorgu Sual programı, Türkiye çapında büyük şöhrete kavuşmuş ve kamuya mal olmuş kişilerin hayat hikayelerini, gerçek hikayelerini, haklarında merak edilenleri ortaya çıkarıyor. Bu programda konukların kendilerine ayrılan 12 dakikaları var. Bu süre içinde sunucuların kendilerine yönelttiği soruları yanıtlayan konuklar, kendileri hakkında ilginç bilgiler de sunuyor.

Sorgu Sual programının sunucuları iki kişidir. Sunuculardan biri Merve Şahin'dir. Peki, Merve Şahin kimdir?

Merve Şahin kimdir: Merva Şahin 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Tam adı ise Merve Yolal Şahin'dir. Merve Şahin Beykent Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe ilk olarak Star TV Ana Haber’de stajyerlik yaparak başladı.

Star TV'den sonra Bloomberg HT’de stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı.

Kasım 2019’dan beri CNN Türk televizyonunda editör olarak çalışan Merve Şahin, sağlık, eğitim, gündem gibi çeşitli konularda haberlere de imza attı.

Şimdilerde ise Sorgu Sual isimli programı sunuyor.

Instagram kullanıcı ismi merveyolalsahin şeklindedir.

Melis Özcan kimdir: Melis Özcan da Merve Şahin gibi gazetecilik kökenli bir isimdir. Özcan uzun süredir CNN Türk kanalında çeşitli haberler imza atıyor.

Melis Özcan, Sorgu Sual programı ile ilk defa sunuculuk yapıyor.

Muhabir ve gazeteci Melis Özcan yapmış olduğu haberleri ile başarılı bir gazeteci profili çizmektedir.