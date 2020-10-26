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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

LG aktif gürültü engelleyen LG Tone Free kullanıma sundu

Anadolu Ajansı

Meridyen teknolojisine sahip sesi ve UV Işığı ile kendi kendini temizleyen kutusuyla yeni  eşsiz kullanılabilirlik ile gelişmiş kişisel ses deneyimi sunuyor.

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LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, LG Tone Free serisini şimdiye kadarki en gelişmiş gerçek kablosuz kulaklıklarla genişletiyor. LG HBS-FN7, kardeşi olan LG HBS-FN6'nın sezgisel kullanıcı deneyimi, kulak içine inanılmaz rahatlıkla oturması, gürültü yalıtım performansı, Meridyen teknolojisine sahip birinci sınıf ses, hijyenik UVnano şarj kutusu gibi tüm avantajlarını sunmasının yanı sıra, daha da fazla dinleme keyfi ve gelişmiş kişisel ses deneyimi sağlamak için aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine de sahip bulunuyor.

LG Tone Free FN7 ayrıca, yüksek kaliteli silikon katkılı sürücülerle daha dolgun, daha zengin bas, orta-yüksek frekansların daha iyi çözünürlüğü için daha güçlü bir metal katman ve daha yoğun doku damperlerine sahip çıkıntı sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LG Home Entertainment Company Ses ve Video Bölümü Başkanı Park Hyung-woo, "LG, tüketicilere her zaman daha fazla seçenek sunmaya çabaladı ve serimizi en yeni Tone Free kulaklıklarımızla, ses teknolojisinin sunabileceği en iyi şeyleri isteyen ses tutkunları için genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Güney Kore'de piyasaya sürülen LG Tone Free FN7, dördüncü çeyrekten itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın önemli pazarlarında da satışa sunulacak.

LG
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