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Trump'tan olay reklamı! Bir zombiyi diğerlerinden ayırt etmek için Biden'a bakın

ABD'yi 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nın (Halloween) heyecanı sararken, Başkan Donald Trump kampanyasını zamanın ruhuna uygun bir reklamla şenlendirdi. 

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Trump kampanyasının websitesi (https://www.donaldjtrump.com) 'How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition' (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) isimli kamu spotu yayımladığını, böylece Cadılar Bayramı sezonu boyunca doğal ortamında bir zombinin nasıl fark edileceğine dair ipuçları sunduğunu duyurdu.

Reklamda bir bireyin zombi olduğunu gösteren saldırgan davranışlar, insan eti için iştah duyma ve abuk sabuk homurtularla iniltiler gibi belirtilerin sıralandığı dile getirildi. 

'Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?'

Reklamın seçmenleri Başkan Donald Trump için oy atmaya ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden gibi zombileri Beyaz Saray'dan uzak tutmaya çağırdığı kaydedilerek "Sonuçta, bir Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?" diye soruldu.

'Walking Dead dizisinin aralarında yayımlanacak'

"Fear the Walking Dead" ve "The Walking Dead: World Beyond" isimli zombi dizilerinin aralarında yayımlanacağı belirtilen reklamda, Biden'ın hareketlerinin görüntüleri eşliğinde zombi belirtilerine yer veriliyor. 

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