Trump'tan olay reklamı! Bir zombiyi diğerlerinden ayırt etmek için Biden'a bakın

Trump kampanyasının websitesi (https://www.donaldjtrump.com) 'How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition' (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) isimli kamu spotu yayımladığını, böylece Cadılar Bayramı sezonu boyunca doğal ortamında bir zombinin nasıl fark edileceğine dair ipuçları sunduğunu duyurdu.

Reklamda bir bireyin zombi olduğunu gösteren saldırgan davranışlar, insan eti için iştah duyma ve abuk sabuk homurtularla iniltiler gibi belirtilerin sıralandığı dile getirildi.

'Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?'

Reklamın seçmenleri Başkan Donald Trump için oy atmaya ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden gibi zombileri Beyaz Saray'dan uzak tutmaya çağırdığı kaydedilerek "Sonuçta, bir Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?" diye soruldu.

