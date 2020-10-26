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Şişli'de karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de trafik denetimi yapan polisler, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç.'yi trafik kontrollerinde durdurdu. Ekmek almaya çıktığını söyleyen M.K.Ç.'ye ceza kesildi. Karantinayı ihlal eden kişi çağrılan ambulansla evine götürüldü.

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Şişli, Büyükdere Caddesi'nde dün trafik denetimi yapan polis ekipleri, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç'yi durdurdu.

Kontrollerde evde karantinada olması gereken M.K.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için ceza kesilen sürücünün ekmek almak için dışarı çıktığı öğrenildi.

Ambulansa alınan M.K.Ç. evine karantinaya götürülürken işlem yapan polis ekipleri de dezenfektan ile ellerini temizledi.

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