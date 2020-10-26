Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçti! Görenler şaşkına döndü
Birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesindeki ortak çabayı simgelemek amacıyla iç içe geçen, tokalaşmış elleri çimenlerin üzerine çizen Fransız land-art sanatçısı Saype, Duvarların Ötesinde (Beyond Walls) projesinin sekizinci durağı olarak İstanbul'u seçti.
Saype adıyla tanınan Guillaume Legros, çim ve toprak üzerinde anıtsal freskler oluşturuyor. Tebeşir ve kömürden oluşan bir boyanın mucidi olan Saype, sokak sanatı ve "land-art"ı (arazi sanatı) birbirine bağlayan sanatsal bir hareketin öncüsü olarak biliniyor.
Kutuplaşan dünyada, sembolik olarak dünyanın en büyük insan zincirini yaratmayı seçen sanatçı, Duvarların Ötesinde projesiyle insanları yardımseverliğe ve birlikte yaşamaya davet ediyor. Birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesindeki ortak çabayı simgelemek amacıyla, şehirden şehre kayan ve iç içe geçen, tokalaşmış elleri çimenlerin üzerine çiziyor.
Saype'nin Haziran 2019'da başlattığı küresel Beyond Walls projesinin sekizinci durağı İstanbul oldu. Proje, tesadüfi karşılaşmalardan ve halkın, dünyanın en büyük insan zincirini İstanbul'dan geçirme arzusundan doğdu.
Şehirden şehre, kıtadan kıtaya: İsviçre'de yaşayan Fransız sanatçının oluşturduğu devasa eller, Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturduktan sonra Boğaz'ın Avrupa Yakası'na geliyor ve Asya kıyılarına ulaşmak için Boğaz'ı geçiyor. Şehirden şehre, kıtadan kıtaya, Batı'yla Doğu'yu sarmalayan büyük bir kardeşlik zinciri çizmeye devam ediyor. Projenin önceki durakları Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro ve Torino'ydu.