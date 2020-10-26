28 Ekim çarşamba tatil mi 2020 Resmi Gazete kararı geldi mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı, Cumhuriyet çoşkusu başladı. 2020 yılı resmi tatillerinden olan 29 Ekim bu sene perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü okullar, kamu daireleri, banka, PTT gibi kurumlar kapalı olacak. 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra 13.00'te ise 29 Ekim tatili başlayacak.

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29 Ekim Cumhuriyet bayramı haftasına girdik. Bu sene yani 2020 yılında Cumhuriyet bayramı perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in bu sene 97. yılını kutlayacağız. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

28 Ekim öğleden sonra bankalar, devlet daireleri, sağlık ocakları, PTT, kargo, noter gibi kurumlar tatil olacak. 1.5 gün süren 29 Ekim tatilinin ardından bu kurumlar 30 Ekim cuma günü mesaiye başlayacak.

29 Ekim hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir