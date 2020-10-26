Covid-19 salgını sürecinde Sultanbeyli’deki ihtiyaç sahiplerine 59 milyon yardım Yapıldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 26 Ekim 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle Sultanbeyli’de yaşayan 69 bin 489 vatandaşa 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardım dağıttı.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 54 bin 329 aileye 1.000 Türk Lirası sosyal yardımı evlerinde ulaştırdı. Yine Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 15 bin 160 aileye 5 milyon 353 bin 863 Türk Lirası yardım gerçekleştirildi. Sultanbeyli’de Pandemi sürecinde toplam 69 bin 489 vatandaşımıza 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardım dağıtılmış oldu.

Bunun yanında Sultanbeyli’de Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle yürütülen “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların 15 günde bir ev temizlikleri yapıldı; gıda, sıcak yemek, temizlik malzemesi ve maske ihtiyaçları giderildi. Bu proje kapsamında 179 bin Türk lirası para harcanarak 1825 hanenin temizliği gerçekleştirildi.

İzolasyondaki ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekiplerimiz izolasyon altında bulunan vatandaşlarımızdan gelen yardım taleplerini anında değerlendirerek 584 ihtiyaç sahibi ailemize 140 bin 400 ₺ nakdi yardım, 643 ailemize gıda kolisi ve temizlik seti ulaştırdı.

"Devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle koronavirüs salgının başladığı andan itibaren Sultanbeyli’deki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak her zaman Devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor, zor durumda bulunan vatandaşların ve ailelerin ihtiyaçlarını mesai mefhumu gözetmeden gideriyoruz. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.