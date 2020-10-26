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Bakan Murat Kurum: Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar; 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı, 171 tabii güzelliğimizi kesin korunacak hassas alan ilan ettik" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından, 'Yarınlar yeşille büyüsün diye yeşili seviyor, doğayı koruyoruz' başlığı ile video paylaştı.

Kurum video ile yaptığı paylaşımında, "Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı, 171 tabii güzelliğimizi kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Özel çevre koruma bölgelerimizin sayısını 18'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

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