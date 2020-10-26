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Almanya Federal Meclis Başkanvekili TV programı çekimleri sırasında öldü

ALMANYA'da Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann, bir televizyon programı çekimleri esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alman İkinci Kanalı ZDF’nin pazar günkü çekimleri sırasında fenalaşan SPD'li Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann Göttingen'de hastaneye kaldırıldı.

Burada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Oppermann'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

ZDF'ten yapılan açıklamada da Oppermann'ın Berlin Direkt programının konuğu olduğu ve Göttingen'deki Max Planck Enstitüsünde gerçekleştirilen ilk çekimin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı aktarılarak, ölüm haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Yaklaşık 30 yıldır milletvekili olan Oppermann'ın ölümüyle ilgili SPD Meclis Grubundan yapılan açıklamada, "Federal Meclis Başkanvekili, parlamento grubumuzun üyesi ve eski parlamento grubu liderimiz Thomas Oppermann'ın yasını tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı yazılı açıklamada, Oppermann'ın ani ölümünden duyduğu derin üzüntüyü belirterek, kendisini adil bir sosyal demokrat olarak tanıdığını ifade etti.

Oppermann, Eylül 2021'de yapılacak Meclis seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

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