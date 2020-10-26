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Konya'da evi terk eden eşini geri götürmek istedi tartıştığı kayınpederini öldürdü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da Mehmet D. (21), şiddet gördüğü için ailesinin yanına yerleşen eşi Didar D.'yi evine geri götürmek isteyince çıkan tartışmada kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabancayla vurarak, öldürdü. 

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet D.'nin, 3 yıldır dini nikahla yaşayıp, 5 ay önce resmi nikah kıydığı eşi Didar D., şiddet gördüğü için evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. 

Mehmet D. ise dün sabah eşini eve geri götürmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine geldi.  Mıngır, kızının, geri dönmesine izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Mehmet D., tabancayla rastgele ateş edip, evden ayrıldı.

Bu kez annesi ve kardeşiyle geldi

İlerleyen saatlerde telefonla aradığı kayınpederi ile tartışan Mehmet D., akşam saatlerinde yanına annesi İsmidal D. (40) ve erkek kardeşi H.D.'yi (13) de alıp, 42 ACT 35 plakalı hafif ticari aracıyla yeniden kayınpederinin evine geldi. İddiaya göre Mehmet D. ve Barış Mıngır birbirlerine tabancayla ateş açtı. 8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olaydan sonra kaçan Mehmet D. ile anne İsmidal D. ve kardeş H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

1 gün önce 1 aylığına koruma kararı aldırmış

Didar D.'nin, dün sabah eşi hakkında şiddet iddiasıyla polise şikayette bulunup, 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. 

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